Crans-Montana Jacques e Jessica Moretti indagati anche nel 2020 | Comprarono una Maserati con i fondi Covid

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono stati coinvolti in due indagini della polizia vallese, anche nel 2020. Le indagini riguardano l’acquisto di una Maserati con fondi Covid, evidenziando un precedente che alimenta l’attenzione sulla loro situazione. La vicenda si intreccia con l’incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone, suscitando un’ampia attenzione pubblica e giudiziaria.

Ci sono due indagini della polizia vallese nel passato di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove sono morte 40 persone per l' incendio di Capodanno. Un'indagine, di natura penale, risale nel 2020 e ha a che fare con un presunto utilizzo improprio dei fondi Covid. L'altra, invece, è stata avviata dall' ispettorato del lavoro nel 2022. L'indagine sulla Maserati. Secondo quanto scrivono oggi i giornali svizzeri Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung, i due coniugi avrebbero ottenuto 75.500 franchi di prestito Covid, pari a circa il 10% del fatturato della loro società, e ne avrebbero utilizzati poi 33mila per acquistare una Maserati, successivamente venduta al padre di Jacques.

