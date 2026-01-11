Crans-Montana Leonardo Bove arrivato al Niguarda di Milano

Leonardo Bove, 16 anni, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato coinvolto nell’incendio di Crans-Montana. L’arrivo del giovane rappresenta un passo importante nel percorso di assistenza e valutazione delle sue condizioni. L’ospedale si sta occupando di garantire le cure necessarie, nel rispetto delle procedure mediche e della riservatezza.

È arrivato all’ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne ferito nell’incendio di Crans-Montana. Il giovane era finora ricoverato all’ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% del corpo e danni causati dall’inalazione di fumi velenosi. Sale così a 12 il numero dei pazienti ricoverati a Niguarda: ciascuno di loro è considerato in condizioni gravi ed è in prognosi riservata. L’arrivo del 16enne al Niguarda era stato annunciato nel pomeriggio dall’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso: “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”, ha spiegato Bertolaso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Leonardo Bove arrivato al Niguarda di Milano Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, atteso all’ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove: era ricoverato a Zurigo Leggi anche: Crans-Montana, ok al trasferimento di Leonardo Bove al Niguarda La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans Montana: al Niguarda sono arrivati due pazienti, il 16enne Kean e una 55enne. Lunedì attese le salme; Attesa e speranza per Leonardo Bove, il giovane calciatore del Virgilio di Milano ferito a Crans; Crans-Montana, il calcio milanese si mobilita: raccolta fondi per Leonardo e Kean; Crans-Montana, una raccolta fondi per Leonardo e Kean: ecco la mobilitazione delle loro società sportive. Crans-Montana, Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo - È arrivato all'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne ferito nell'incendio di Crans- lapresse.it

Notizia appena arrivata! Dal Niguarda di Milano, proprio in queste ore. Alcuni dei ragazzi di Crans-Montana hanno ricominciato a muoversi! C’è chi è stato estubato, chi riesce a stare in piedi per qualche minuto, chi cammina lentamente appoggiandosi - facebook.com facebook

