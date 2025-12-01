Frank chiarisce i commenti dei veri fan degli Spurs dopo che Vicario ha fischiato nella sconfitta del Fulham
2025-12-01 18:03:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank ha chiarito i suoi commenti su ciò che rende un “vero tifoso degli Spurs” mentre la pressione aumenta sulla sua posizione in vista della trasferta a Newcastle di martedì. Frank ha attirato l’attenzione dopo aver criticato un gruppo di tifosi degli Spurs che avevano fischiato il portiere Guglielmo Vicario a seguito di un errore che aveva portato al gol nella sconfitta per 2-1 di sabato contro il Fulham. Ha detto: “Ho sentito che alcuni dei nostri fan hanno fischiato l’incidente e hanno fischiato anche dopo, il che, a mio parere, è del tutto inaccettabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
