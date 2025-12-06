L’Ue a Trump | Sulle nostre regole decidiamo noi Crosetto | Strategia Usa basata sulla competizione con la Cina

Roma, 6 dicembre 2025 – “Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole”. Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue in risposta alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti delineata ieri dal presidente Trump, che ha parlato del rischio “cancellazione della civiltà” (europea, ndr ) entro 20 anni, se continua con le “tendenze attuali”. Trump accende l'albero di Natale a Washington: lavoriamo per la pace Ue: “Gli alleati sono più forti insieme”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue a Trump: “Sulle nostre regole decidiamo noi”. Crosetto: “Strategia Usa basata sulla competizione con la Cina”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovedì 4 dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato i suoi omologhi della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e del Ruanda, assistendo alla firma di un accordo di pace volto a porre fine a un conflitto decennale nella RDC orienta - facebook.com Vai su Facebook

L'Ue a Trump, 'sulle nostre regole decidiamo noi' - "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela ... Lo riporta ansa.it

Trump e Musk attaccano l'Europa. Ue: "Sulle nostre regole decidiamo noi" - Era chiaro" che "il rapporto con l’Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa dopo il ‘45 sarebbero finite ... Riporta msn.com

Trump e le critiche all'Europa. Crosetto: «Ha esplicitato che l'Ue non gli serve». L'Unione: «Sulle nostre regole decidiamo noi» - «La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Segnala msn.com

Ue risponde a Trump: "Sulle nostre regole decidiamo noi" - "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa", le parole ... Da msn.com

Lo scontro Usa-Ue si gioca sulle nuove regole digitali. E Trump vuole sfruttare le divisioni europee - Ma per Washington è cruciale riuscire ad ammorbidire le norme del Digital ... repubblica.it scrive

Trump minaccia dazi aggiuntivi a chi tassa le big tech. Replica Ue: sovranità su regole - A meno di un mese dall’accordo sui dazi con Von der Leyen, il tycoon anche se non espicitamente tuona contro le norme Ue che disciplinano il digitale. Scrive primaonline.it