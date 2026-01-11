Nel cuore di un bosco distante, i piccoli Trevallion attendono ancora di iniziare la scuola. Rimasti senza istruzione formale, sono stati allontanati dai genitori, accusati di aver trascurato il loro percorso educativo. Questa situazione solleva domande sulla tutela dei minori e sull’importanza di un’educazione adeguata, anche in contesti isolati. Un caso che invita a riflettere sull’equilibrio tra autonomia familiare e diritti dei bambini.

I piccoli Trevallion erano stati tolti ai genitori perché (tra l’altro) sarebbero risultati quasi analfabeti. Ma dal 20 novembre non hanno una maestra, che ha dato forfait anche il 7 gennaio. Intanto, i media denigrano mamma e papà. C’è qualcuno che li sta imbeccando? ai loro genitori perché, secondo il tribunale dell’Aquila, lo stile di vita a cui erano sottoposti li stava gravemente danneggiando. Giudici, assistenti sociali e curatori hanno elencato una serie incredibile di misfatti che i poveri Nathan e Catherine Trevallion avrebbero compiuto a danno dei figli: mancata scolarizzazione, vestiti cambiati una volta la settimana, isolamento, addirittura esposizione mediatica tramite intervista concessa alle Iene. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I bimbi nel bosco sono ancora senza scuola

Leggi anche: Chiusa una scuola nel bosco a Treviso, l’ordinanza del sindaco: «Abusiva». L’ex maestra: «Tanti bimbi senza vaccino anti-Covid»

Leggi anche: Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitori

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Dare ai bambini il mondo, senza costringerli a restare nel bosco”; Famiglia nel bosco, il papà Nathan: “I miei figli distrutti dall’ansia, ora sono pieni di rabbia”; Famiglia nel bosco, il padre: «I miei figli pieni d'ansia sono diventati litigiosi. Rifaremmo la stessa scelta»; Famiglia nel bosco, la scuola per i bimbi non parte. La tutrice: “La madre dice no a tutto”.

Scuola nel bosco senza banchi o orari chiusa: era abusiva. Boom di iscritti non vaccinati nel periodo Covid - Una scuola “alternativa” in un bosco, immersa nella natura nel trevigiano, senza campanelle, banchi in fila o registri elettronici è stata chiusa dai Carabinieri, come riporta Il Corriere della Sera. tecnicadellascuola.it