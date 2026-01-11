Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per domenica 11 gennaio 2026. Tra i programmi in prima serata, trovi Face/Off - Due facce di un assassino, insieme a film come Edison, La Mummia e Biancaneve. La programmazione offre un mix di generi, tra azione, thriller e commedia, con anche serie come Jack Ryan e BarLume. Una selezione di intrattenimento pensata per soddisfare diversi gusti.

Sky e NOW stasera propongono FaceOff, Edison, Jack Ryan, Biancaneve, La Mummia, Vivarium e BarLume in una prima serata tra azione, thriller, commedia e grandi storie. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda FaceOff - Due facce di un assassino, il thriller di John Woo che gioca con identità e ossessione mettendo di fronte Nicolas Cage e John Travolta in uno scambio di volti che diventa anche scambio di anime. L'agente dell'FBI che assume il volto del criminale e il criminale che indossa quello dell'agente danno vita a una caccia incrociata carica di tensione, scontri spettacolari e riflessioni inquietanti su quanto sia fragile il confine tra bene e male quando la vendetta prende il sopravvento. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Face/Off - Due facce di un assassino, Domenica 11 Gennaio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Le Mans 66: La grande sfida, Domenica 4 Gennaio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Come Fratelli, Sabato 3 Gennaio 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guida tv 10 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Guida tv 2 gennaio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 3 gennaio 2026, programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky.

Programmi TV 11 gennaio 2026: fiction, quiz e film - Guida ai programmi TV dell'11 gennaio 2026: "Prima di noi" su Rai 1, "Chi vuole essere milionario" su Canale 5, "Biancaneve" su Sky Cinema Family ... lopinionista.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Ciclone, Giovedi 8 Gennaio 2026 Prima serata tra Il ciclone e A History of Violence Storie, emozioni e grandi autori con commedia cult italiana, thriller psicologico di Cronenberg, avventura sci-fi di Jurassic World e una program - facebook.com facebook