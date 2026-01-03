Guida TV Sky Cinema e NOW | Come Fratelli Sabato 3 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per sabato 3 gennaio 2026. La programmazione propone una selezione di film che spaziano tra generi come dramma, avventura, commedia e suspense, con interpreti come Dwayne Johnson, Kevin Costner e Isabelle Huppert, oltre ai Minion. Una serata dedicata a diverse emozioni, ideale per chi desidera trascorrere alcune ore di intrattenimento con proposte variegate e di qualità.

Una serata di cinema su Sky e NOW tra dramma, avventura, commedia e suspense, con Dwayne Johnson, Kevin Costner, Isabelle Huppert e i Minion protagonisti di un palinsesto ricco di spettacolo e sentimenti.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Come fratelli, un film che racconta con delicatezza e intensità il legame profondo tra due donne unite da un'amicizia indissolubile e da una gravidanza condivisa, spezzata improvvisamente da un tragico incidente. Da quel momento i loro mariti, travolti dal dolore e dalla responsabilità di crescere i figli da soli, trovano la forza di stringere un'alleanza fatta di solidarietà spontanea, fragilità maschile e crescita emotiva, in una narrazione che alterna commozione, dolcezza e riflessioni sul senso della famiglia, trasformando la sofferenza in un percorso di rinascita condivisa.

