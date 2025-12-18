Barista aggredito a Cremona dal branco rischia di perdere un occhio | 19enne condannato a 5 anni

Un grave episodio di violenza a Cremona: un barista di 37 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani, rischiando di perdere un occhio. L'evento, avvenuto il 23 febbraio, ha scosso la comunità locale. Dopo un procedimento giudiziario, un 19enne coinvolto è stato condannato a cinque anni di reclusione. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle strade della città.

Cremona, barista aggredito dal branco, ha perso un occhio: l'aggressore maggiorenne condannato a 5 anni in abbreviato - Il 37enne fu pestato selvaggiamente il 23 febbraio scorso per aver difeso una ragazza. milano.corriere.it

