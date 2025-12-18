Barista aggredito a Cremona dal branco rischia di perdere un occhio | 19enne condannato a 5 anni
Un grave episodio di violenza a Cremona: un barista di 37 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani, rischiando di perdere un occhio. L'evento, avvenuto il 23 febbraio, ha scosso la comunità locale. Dopo un procedimento giudiziario, un 19enne coinvolto è stato condannato a cinque anni di reclusione. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle strade della città.
Lo scorso 23 febbraio un barista 37enne di Cremona era stato aggredito da 5 giovani fuori dal locale. Oggi un 19enne è stato condannato a 5 anni e a gennaio si aprirà il processo per i quattro 17enni coinvolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
