Bimba rischia di perdere un occhio per un incidente domestico salvata dall' Oculistica di Polla

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a un delicato intervento chirurgico, l'equipe del reparto di Oculistica dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla ha salvato la vita a una bimba di 7 anni, della Basilicata.L'incidente domestico La bambina è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla con una grave ferita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

