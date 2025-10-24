Bimba rischia di perdere un occhio per un incidente domestico salvata dall' Oculistica di Polla
Grazie a un delicato intervento chirurgico, l'equipe del reparto di Oculistica dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla ha salvato la vita a una bimba di 7 anni, della Basilicata.L'incidente domestico La bambina è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla con una grave ferita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
