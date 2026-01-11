Groenlandia Gb tratta con alleati Ue invio forza militare per andare incontro a Trump

Il governo britannico sta negoziando con gli alleati europei l'invio di una forza militare in Groenlandia, mirata a tutelare le risorse e gli interessi strategici nella regione artica. Questa mossa risponde alle preoccupazioni espresse da Donald Trump riguardo alla sicurezza e alla sovranità nel continente, evidenziando l'importanza di una cooperazione internazionale per la stabilità dell'area.

(Adnkronos) – Downing Street starebbe trattando con gli alleati europei l'invio di una forza militare in Groenlandia che venga incontro all'esigenza di proteggere l'Artico espressa da Donald Trump. A riferirne è il 'Telegraph', secondo il quale negli ultimi giorni funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di Paesi quali Germania e Francia per avviare i .

