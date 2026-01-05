Allerta meteo per neve in Emilia-Romagna | dove e quando inizia Le previsioni aggiornate

È stata annunciata un’allerta meteo per neve in Emilia-Romagna. Le previsioni aggiornate indicano le zone e i tempi di inizio dell’evento meteorologico. Con l’arrivo dell’Epifania, si prevedono condizioni di neve e temperature rigide in diverse aree della regione. Qui troverete tutte le informazioni utili per prepararsi ai possibili disagi e per seguire l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Il giorno di vigilia dell’Epifania ha visto un risveglio all'insegna di temperature fredde o molto fredde su gran parte d'Europa. Nell'area Mediterranea la massa d'aria fredda penetrerà a partire dalle prossime ore, fa sapere in mattinata il centro meteo Emilia-Romagna, ma intanto già da ieri i primi fiocchi bianchi sono caduti in vetta e stanno scendendo in pianura. Come detto anche dalle precedenti previsioni, sarà da stasera che il panorama potrà imbiancarsi davvero. E domani potranno vedersi accumuli dai 5 cm in pianura, ai 10-30 cm in collina e montagna. È stata anche emanata un’allerta meteo gialla per neve e le previsioni parlano di un ribasso considerevole della colonnina di mercurio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

