Concorsi docenti PNRR1 e PNRR2 | per idonei non si scorre oltre il 30% ma il numero degli assunti è variabile Pillole di Question Time

Nel question time del 3 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata affrontata una questione relativa alla gestione delle graduatorie nei concorsi PNRR1 e PNRR2. In particolare, si è discusso della possibilità di integrare le graduatorie del 30% con nuovi idonei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Il concorso docenti PNRR 3 prevede tutele per disabilità, DSA, gravidanza e allattamento. Attenzione ai termini fissati dagli USR. #Concorsi - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi docenti PNRR3, online le pagine del Ministero con tutte le info e le FAQ - X Vai su X

Carta docente anche ai docenti precari, secondo ciclo sostegno Indire, doppio canale per assunzioni in ruolo. RISPOSTE AI QUESITI - Il nuovo Decreto Scuola, approvato alla Camera lo scorso 28 ottobre presenta alcune novità per i docenti precari: dalla ... Da orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: perché ci sono molti più posti rispetto al PNRR2 e chi potrà essere assunto. Pillole di Question Time - Nel question time del 20 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... Lo riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, poche domande di partecipazione? Risponde l’esperto - A fare il punto, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di ... Lo riporta tecnicadellascuola.it