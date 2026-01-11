Gli strani scherzi del destino Da casa Milan alla prima viola Brescianini sfida già il passato

Marco Brescianini, dopo aver lasciato il Milan, ha rapidamente iniziato la sua avventura alla Fiorentina. In soli tre giorni, si è presentato al suo nuovo club e si prepara a scendere in campo già contro la sua ex squadra. Un inizio rapido e senza pause, che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e mette alla prova il suo talento e la sua determinazione.

Tre giorni appena, il tempo di disfare le valigie, poi subito il campo, in una sfida che pesa. Marco Brescianini non ha scelto la via morbida per iniziare la sua avventura in viola: oggi contro il Milan potrebbe già arrivare il primo assaggio di Fiorentina, con una maglia indossata quasi senza preavviso ma con la convinzione di chi sa di essersela meritata. Del resto Vanoli non è allenatore che ama le attese superflue e lo ha già dimostrato con Solomon contro la Cremonese: se un nuovo arrivato convince in allenamento, la porta del campo resta aperta. Brescianini al Viola Park ha subito lasciato il segno per intensità e personalità, elementi che lo candidano a minuti importanti già oggi, probabilmente a gara in corso ma sufficienti per prendersi i primi applausi del pubblico viola.

