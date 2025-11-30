Samuele Dalla Bona ripercorre il suo passato al Milan | La sfida col Real segnò il mio destino

Milanzone.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi ricordate di Samuele Dalla Bona? Il centrocampista dal fluido capello biondo che per uno scampolo di carriera ha incrociato il proprio destino con quello del Milan. Un amore mai sbocciato in un matrimonio durato pochissimo. Dalla Bona è tornato a parlare dalle pagine de La Gazzetta dello Sport e, tra i vari argomenti trattati, anche la fugace esperienza in rossonero. Il personaggio. Dalla Bona era un centrocampista dinamico e dotato di buona tecnica, caratteristica che gli permetteva di ricoprire indistintamente i ruoli di mezzala e trequartista. Trasferitosi in giovanissima età al Chelsea, è proprio con i blues che si fece conoscere al pubblico del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

samuele dalla bona ripercorre il suo passato al milan la sfida col real segn242 il mio destino

© Milanzone.it - Samuele Dalla Bona ripercorre il suo passato al Milan: “La sfida col Real segnò il mio destino”

Contenuti che potrebbero interessarti

samuele bona ripercorre suoL'ex azzurro Dalla Bona attacca il calcio italiano: "Fa schifo ed è nocivo!" - Alla Gazzetta dello Sport, Samuele Dalla Bona ha parlato così del suo periodo al Milan, che lo convinse a tornare in Italia dopo l'avventura al Chelsea: "La sfida col Real, giocata ... Da tuttonapoli.net

ESCLUSIVA MC, Samuele Dalla Bona: “Ancellotti era maniacale” - Samuele Dalla Bona, è stato uno dei centrocampisti italiani più promettenti tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Samuele Bona Ripercorre Suo