Vi ricordate di Samuele Dalla Bona? Il centrocampista dal fluido capello biondo che per uno scampolo di carriera ha incrociato il proprio destino con quello del Milan. Un amore mai sbocciato in un matrimonio durato pochissimo. Dalla Bona è tornato a parlare dalle pagine de La Gazzetta dello Sport e, tra i vari argomenti trattati, anche la fugace esperienza in rossonero. Il personaggio. Dalla Bona era un centrocampista dinamico e dotato di buona tecnica, caratteristica che gli permetteva di ricoprire indistintamente i ruoli di mezzala e trequartista. Trasferitosi in giovanissima età al Chelsea, è proprio con i blues che si fece conoscere al pubblico del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Samuele Dalla Bona ripercorre il suo passato al Milan: “La sfida col Real segnò il mio destino”