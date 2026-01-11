Gli iraniani di Milano protestano contro il regime davanti all' ambasciata

Un gruppo di circa un migliaio di iraniani si è radunato davanti all'ambasciata dell'Iran in via Monterosso 88, a Milano, per manifestare il proprio dissenso nei confronti del regime. La protesta si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione tra la comunità iraniana, desiderosa di esprimere solidarietà e chiedere cambiamenti politici nel proprio paese.

Circa un migliaio di cittadini iraniani si sono riuniti davanti alla rappresentanza diplomatica dell'Iran in via Monterosso 88 a Milano per protestare contro l'attuale regime. I presenti hanno intonato slogan a favore della libertà del Paese e in opposizione al governo teocratico islamico.

Milano, i cittadini iraniani protestano contro Khamenei davanti all'ambasciata - Agitazioni davanti all'ambasciata dell'Iran a Milano, in via Monterosso 88, dove si sono radunate circa un migliaio di persone, cittadini iraniani contrari all'attuale regime.

Contro il regime degli ayatollah migliaia di persone in piazza - Davanti al consolato di Milano la protesta dei cittadini iraniani che bruciano ritratti di Khamenei e invocano il ritorno dello scià; in piazza Scala un presidio politico bipartisan a sostegno dei manifestanti.

