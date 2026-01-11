Gli anni d’oro della televisione italiana in scena a Vasto
A Vasto si è tenuta la presentazione del libro di Walter Croce, figura storica della televisione italiana e collaboratore di Pippo Baudo. L'evento ha ripercorso gli anni d’oro della tv italiana, offrendo uno sguardo approfondito sulla carriera e le esperienze di Croce nel mondo dello spettacolo. Un’occasione per riscoprire un’epoca significativa della televisione, attraverso un racconto ricco di aneddoti e ricordi.
Grande successo a Vasto per la presentazione-spettacolo del libro di Walter Croce, nome storico della televisione italiana, regista, produttore e braccio destro di Pippo Baudo: “Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo”. Un evento che giovedì, a Palazzo D’Avalos, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
