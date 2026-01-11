Gli anni d’oro della televisione italiana in scena a Vasto

Da chietitoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto si è tenuta la presentazione del libro di Walter Croce, figura storica della televisione italiana e collaboratore di Pippo Baudo. L'evento ha ripercorso gli anni d’oro della tv italiana, offrendo uno sguardo approfondito sulla carriera e le esperienze di Croce nel mondo dello spettacolo. Un’occasione per riscoprire un’epoca significativa della televisione, attraverso un racconto ricco di aneddoti e ricordi.

Grande successo a Vasto per la presentazione-spettacolo del libro di Walter Croce, nome storico della televisione italiana, regista, produttore e braccio destro di Pippo Baudo: “Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo”. Un evento che giovedì, a Palazzo D’Avalos, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

anni d8217oro televisione italianaLa storia del Telegatto: il premio di Sorrisi e Canzoni TV che ha segnato la televisione italiana - Il Telegatto di Sorrisi e Canzoni TV è stato il premio più amato dal pubblico. lavocedivenezia.it

Pippo Baudo, morto il simbolo della televisione italiana: aveva 89 anni. Re di Sanremo: Festival condotto per 13 edizioni - Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. leggo.it

Morto Pippo Baudo, il re della televisione italiana aveva 89 anni - Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo per l'anagrafe, "Superpippo" per gli amici, il pubblico e la leggenda. iltempo.it

