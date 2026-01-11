Gli anni d’oro della televisione italiana in scena a Vasto

A Vasto si è tenuta la presentazione del libro di Walter Croce, figura storica della televisione italiana e collaboratore di Pippo Baudo. L'evento ha ripercorso gli anni d’oro della tv italiana, offrendo uno sguardo approfondito sulla carriera e le esperienze di Croce nel mondo dello spettacolo. Un’occasione per riscoprire un’epoca significativa della televisione, attraverso un racconto ricco di aneddoti e ricordi.

Pippo Baudo, morto il simbolo della televisione italiana: aveva 89 anni. Re di Sanremo: Festival condotto per 13 edizioni - Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. leggo.it

