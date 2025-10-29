Lascia la Rai proprio lui Colpo di scena improvviso nella televisione italiana

Il conduttore è pronto a voltare pagina e a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera televisiva. Dopo anni trascorsi in Rai, il conduttore ha deciso di lasciare l’azienda pubblica e di lanciarsi in un’avventura che lo riporterà a essere protagonista del piccolo schermo con nuovi progetti e format originali. Una scelta che segna una svolta significativa nel suo percorso professionale, soprattutto dopo la mancata partecipazione alla conduzione corale di Domenica In, con tanto di polemiche, e l’esperienza come commentatore dell’Eurovision Song Contest. La notizia è arrivata ufficialmente durante il Festival dello Spettacolo organizzato da TV Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

