Giovani e donne più precari in Italia 38mila contratti non rinnovati in un mese

Negli ultimi mesi, in Italia, si sono registrati circa 38.000 contratti di lavoro non rinnovati, evidenziando una crescente fragilità occupazionale tra giovani e donne. Queste categorie, spesso caratterizzate da forme di lavoro precario, risultano maggiormente vulnerabili alle fluttuazioni del mercato del lavoro, con un impatto significativo sulla stabilità economica e sociale. È importante analizzare le cause e le conseguenze di questa dinamica per promuovere politiche di tutela più efficaci.

Giovani e donne, soprattutto precari, sono tra le categorie più penalizzate e più esposte al rischio disoccupazione in Italia. A confermarlo i dati Istat pubblicati l’8 gennaio 2026, che offrono una fotografia complessa e per certi versi contraddittoria del mercato del lavoro italiano. Dietro indicatori che, nel confronto annuale, mostrano una tenuta complessiva dell’occupazione, emergono segnali di fragilità che colpiscono in modo selettivo i lavoratori con contratti a termine. Basti pensare che, in un solo mese, circa 38mila rapporti di lavoro non sono stati rinnovati. Il calo mensile degli occupati in Italia: chi perde lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giovani e donne più precari in Italia, 38mila contratti non rinnovati in un mese Leggi anche: Musei Unipd, 16 contratti non rinnovati dalla cooperativa: sciopero a ridosso di Natale Leggi anche: Negli uffici pubblici bergamaschi più giovani ma precari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giovani e donne più precari in Italia, 38mila contratti non rinnovati in un mese - Giovani e donne, soprattutto precari, sono tra le categorie più penalizzate e più esposte al rischio disoccupazione in Italia. quifinanza.it

Donne medico. Precarie, senza figli e poco rappresentate. Ma soddisfatte del rapporto con i pazienti - Le donne medico hanno più contratti precari, borse di studio e lavori in strutture private rispetto agli uomini. quotidianosanita.it

Le ragazze non stanno bene: «Una su due guarda al futuro con sfiducia, incidono precarietà e stipendi più bassi». L'età più critica dai 20 ai 24 anni - Sono più insoddisfatte (perché più precarie), più critiche con loro stesse, meno capaci di gestire le loro emozioni. corriere.it

Francesco Emilio Borrelli. . Solidarietà e sostegno alla giovane farmacista di Aversa che ha subito un furto con scasso nella sua Parafaracia aperta da appena 1 mese. Così vengono ripagate le giovani donne che investono sul nostro territorio. - facebook.com facebook

Assunzioni agevolate: come cambiano gli incentivi, anche per giovani, donne e al Sud • Nuovi sgravi contributivi per le assunzioni previsti in Manovra 2026, che si sommano a quelli strutturali, ma per partire servono i decreti attuativi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.