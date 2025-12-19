Musei Unipd 16 contratti non rinnovati dalla cooperativa | sciopero a ridosso di Natale

A ridosso delle festività natalizie, 16 lavoratori dei Musei Unipd si trovano senza contratto a causa della mancata rinnovazione da parte della cooperativa. La situazione ha generato preoccupazione tra i dipendenti, che hanno deciso di proclamare uno sciopero per tutelare i propri diritti e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla delicata condizione lavorativa durante un periodo di festa.

Sedici lavoratori dei musei dell'Università di Padova resteranno senza contratto a cavallo delle festività natalizie. La Società Cooperativa Culture ha comunicato nei giorni scorsi la mancata proroga dei contratti a tempo determinato, in scadenza tra il 31 dicembre e il 6 gennaio. La decisione è.

