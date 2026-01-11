Un giovane di 17 anni è stato ricoverato in ospedale a Napoli dopo un incidente scaturito da una lite per motivi futili. Durante l’aggressione, avvenuta con pugni e spintoni, un altro ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver partecipato all’episodio. L’evento evidenzia le conseguenze di conflitti tra minorenni e la necessità di interventi preventivi e di tutela.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da una lite per futili motivi è scaturita l’aggressione, a pugni e spintoni, che ha fatto finire in ospedale un 17enne, a Napoli. La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato un 15enne per lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto ieri sera. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono giunti all’ospedale dei Pellegrini per la segnalazione di un 17enne con delle ferite al volto. Il giovane, in via dei Carrozzieri a Monteoliveto era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, a seguito di una lite, lo avevano aggredito. I poliziotti sono riusciti a risalire all’identità di uno degli aggressori, lo hanno rintracciato nella sua abitazione e lo hanno denunciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovane ferito al volto, denunciato un 15enne

Leggi anche: Napoli, Piazza del Gesù: 17enne ferito al volto, denunciato un 15enne dalla polizia

Leggi anche: Fugge in auto al posto di blocco: denunciato 15enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno; La lite finisce a bottigliate: 23enne ferito al viso; Aggressione in via Gramsci: 23enne ferito al volto con una bottigliata dopo una lite; Scoppia una rissa tra studenti in una scuola di Rho: 15enne ferisce 14enne al volto con un taglierino.

Napoli, Piazza del Gesù: 17enne ferito al volto, denunciato un 15enne dalla polizia - Nella scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate. msn.com