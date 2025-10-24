Fugge in auto al posto di blocco | denunciato 15enne

Tempo di lettura: 2 minuti Figurano anche un 15enne alla guida di un’auto, fuggito al posto di blocco, e un 17enne senza patente che impennava in sella a una moto di grossa cilindrata frutto di ricettazione, tra le persone sottoposte a controlli nell’area orientale di Napoli dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Il minorenne era alla guida di un’auto quando è stato notato dai carabinieri: quando gli è stato imposto l’alt ha deciso di fuggire, accelerando e lanciandosi in un pericoloso zig zag tra le auto nel traffico. La gazzella l’ha raggiunto poco dopo e per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per guida senza patente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

