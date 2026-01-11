Andrea Sempio, coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, si aspetta un rinvio a giudizio. Intervistato a Verissimo su Canale 5, ha dichiarato di prevedere un’udienza preliminare, evidenziando la sua speranza di procedere nel processo in tempi ragionevoli. La vicenda giudiziaria prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e fare luce sui fatti.

Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi si aspetta un rinvio a giudizio. "Rinvio a giudizio - ha spiegato intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5 - nel senso che ci aspettiamo di arrivare ad una udienza preliminare. Vediamo poi in udienza preliminare, puntiamo ovviamente al proscioglimento. Non ci sembra ci siano elementi per andare avanti al processo».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giallo di Garlasco, Andrea Sempio: mi aspetto un rinvio a giudizio

Leggi anche: Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi»

Leggi anche: Andrea Sempio a Verissimo: "Io? Un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Delitto di Garlasco, nel 2026 ci sarà una verità definitiva? Le accuse a Sempio e il possibile processo basato sul Dna. Tutto quello che sappiamo sulla morte di Chiara Poggi; Garlasco, nuove piste e raffica di polemiche: perché la svolta nel caso Poggi è vicinissima; Delitto di Garlasco, l’indagine senza fine: il 2026 promette altre svolte; Delitto di Garlasco, a Quarto Grado il giallo dell'impronta di sangue sul gradino delle scale: è scontro feroce in studio, cosa è successo.

Andrea Sempio, la sua verità su delitto di Garlasco a Verissimo/ Il mistero dell’ultimo video visto da Chiara - Andrea Sempio oggi a Verissimo per raccontare la sua verità sul delitto di Garlasco: le ultime analisi e il giallo dell'ultimo video visto da Chiara Poggi ... ilsussidiario.net