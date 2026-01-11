Andrea Sempio a Verissimo | Io? Un colpevole desiderato mi aspetto il rinvio a giudizio

Andrea Sempio torna in televisione, questa volta a Verissimo, per ribadire la sua innocenza. In un intervento sincero, l’attore si presenta come un “colpevole desiderato” e afferma di attendere il rinvio a giudizio. La sua presenza in studio sottolinea la volontà di chiarire la propria posizione di fronte alle accuse, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso.

Andrea Sempio torna in tv per gridare la sua innocenza. E questa volta lo fa nel salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi spiega di essere " un colpevole desiderato. Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare a un'udienza preliminare". Ospite su Canale 5 nella puntata di domenica 11 gennaio, Sempio ammette: "La cosa assurda è che questa storia segue due strade. C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Questa storia è diventata una serie tv. Una parte" del pubblico "ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato.

Garlasco in Tv, Sempio si sfoga a Verissimo: "Mi sento come in una serie Tv, Marco Poggi non ha mai dubitato" - Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo domenica 11 gennaio 2026 per dare la sua versione dei fatti sul delitto di Garlasco, dove è indagato ...