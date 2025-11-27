Ruggeri a Prime | Partita tosta siamo stati bravi a limitare l’Inter Simeone? Vi svelo cosa ho imparato da lui

Inter News 24 L’esterno dell’Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro l’Inter in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della sfida di Champions League, Matteo Ruggeri ha analizzato il successo ottenuto contro l’Inter. L’esterno italiano dell’Atletico Madrid ha descritto la gara come molto impegnativa, sottolineando la bravura della sua squadra nell’interpretare il match fin dall’inizio e nel limitare il potenziale dei nerazzurri. Il laterale ha evidenziato come l’unità del gruppo sia stata fondamentale per reagire e portare a casa la vittoria, senza demoralizzarsi dopo la rete subita. 🔗 Leggi su Internews24.com

