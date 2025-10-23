Milan-Pisa Allegri fa il punto su Nkunku e Loftus-Cheek Poi su De Winter dice che …

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa di presentazione di Milan-Pisa a Milanello: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa allegri fa il punto su nkunku e loftus cheek poi su de winter dice che 8230

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Allegri fa il punto su Nkunku e Loftus-Cheek. Poi, su De Winter dice che …

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan pisa allegri faIl livornese Allegri contro il Pisa, il sindaco della sua città: "Ci tiene, ma non è un derby" - Una sfida speciale per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, visto che in nerazzurro ha fatto. Riporta tuttomercatoweb.com

milan pisa allegri faMilan-Pisa, Allegri in conferenza LIVE - Il Milan recupera Nkunku, ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo: il francese sarà una soluzione in più dalla panchina contro il Pisa, in questo modo Allegri avrà la possibilità di tornare alle ... sport.sky.it scrive

milan pisa allegri faMN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori - In vista della gara di domani sera contro il Pisa a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando qualche cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa è partita dal primo minuto ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Allegri Fa