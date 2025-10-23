Milan-Pisa Allegri fa il punto su Nkunku e Loftus-Cheek Poi su De Winter dice che …

Conferenza stampa di presentazione di Milan-Pisa a Milanello: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Allegri fa il punto su Nkunku e Loftus-Cheek. Poi, su De Winter dice che …

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un cambio, un recupero sicuro e una speranza? Le probabili formazioni di #Milan-#Pisa - X Vai su X

Venerdì 24 ottobre, ore 20.45 – Milan vs Pisa in diretta su maxischermo! Da questa volta la partita la vediamo al COPERTO, grazie alla nuova tecnostruttura predisposta nel giardino della Nunziatina! La trasferta purtroppo sarà vietata, ma l’invito è rivolto a tu - facebook.com Vai su Facebook

Il livornese Allegri contro il Pisa, il sindaco della sua città: "Ci tiene, ma non è un derby" - Una sfida speciale per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, visto che in nerazzurro ha fatto. Riporta tuttomercatoweb.com

Milan-Pisa, Allegri in conferenza LIVE - Il Milan recupera Nkunku, ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo: il francese sarà una soluzione in più dalla panchina contro il Pisa, in questo modo Allegri avrà la possibilità di tornare alle ... sport.sky.it scrive

MN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori - In vista della gara di domani sera contro il Pisa a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando qualche cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa è partita dal primo minuto ... Come scrive milannews.it