Ghiaccio nero il nemico numero 1 dei piloti
Il ghiaccio nero rappresenta una delle sfide più insidiose per i piloti del Rally di Monte Carlo. Invisibile e imprevedibile, può compromettere la sicurezza e le prestazioni in gara. Conoscere le sue caratteristiche e adottare le giuste strategie è fondamentale per affrontare questa minaccia silenziosa, che fa parte della tradizione e della difficoltà di questa storica competizione.
Il ghiaccio nero non è soltanto un elemento meteorologico, ma una componente strutturale della leggenda del Rally di Monte Carlo. Ha deciso edizioni, eliminato favoriti, messo alla prova campioni e debuttanti senza distinzione. Invisibile ma onnipresente, continua a rappresentare la minaccia più temuta, che non concede possibilità e che ricorda perché vincere a Monte Carlo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
