Ghiaccio nero il nemico numero 1 dei piloti

Il ghiaccio nero rappresenta una delle sfide più insidiose per i piloti del Rally di Monte Carlo. Invisibile e imprevedibile, può compromettere la sicurezza e le prestazioni in gara. Conoscere le sue caratteristiche e adottare le giuste strategie è fondamentale per affrontare questa minaccia silenziosa, che fa parte della tradizione e della difficoltà di questa storica competizione.

