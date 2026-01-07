Dopo la neve il nemico è il ghiaccio Allerta gialla per altre 24 ore | Termometri giù fate attenzione

Dopo le recenti nevicate e le piogge, l’attenzione si sposta sul ghiaccio che si forma sulle strade e sui marciapiedi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida per le prossime 24 ore, raccomandando prudenza. Le basse temperature rendono le condizioni di circolazione più rischiose, quindi è importante prestare attenzione e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza di tutti.

Firenze, 7 gennaio 2027 – Dopo neve e pioggia, il nemico per automobilisti e pedoni resta il ghiaccio. Il crollo delle minime che da ieri fino almeno a giovedì si attesteranno fra i -3 e i -5 gradi e le precipitazioni rischiano di servire un cocktail pericoloso per tutto il territorio della provincia di Firenze, nessuno escluso. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana. Fino a mercoledì massima attenzione, con possibilità per l'allerta di essere prorogata a giovedì. Le ore più critiche saranno quelle delle prime ore di stamani e di stasera.

