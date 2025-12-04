Remigrazione e riconquista Roma non funziona il nemico è lo straniero | ecco il piano del movimento nero

“Se tu chiedi a chiunque a Roma qual è il problema di questa città o ti dicono il traffico o gli immigrati”, dice Luca Marsella a RomaToday. Il portavoce di Casapound era in prima fila al blitz della corrente Remigrazione e Rimpatrio del 26 novembre scorso al parco Tor Tre Teste.“L’unica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

