L’Italia sta vivendo un evento meteorologico estremamente insolito per il nostro secolo, con temperature che raggiungono punte di -25°C e nevicate in cinque regioni. Questa situazione, considerata molto rara dagli esperti, si accompagna all’arrivo della perturbazione Goretti, che potrebbe portare ulteriori condizioni di maltempo. Un fenomeno che richiede attenzione e monitoraggio, in un contesto climatico che si distingue per la sua anomalia.

L’Italia sta attraversando una fase meteorologica che gli esperti definiscono rarissima per questo secolo. Una massa d’aria polare ha abbattuto le temperature portandole fino a 15 gradi sotto la media del periodo. Il contrasto è impressionante se pensiamo che solo poche settimane fa vivevamo il dicembre più caldo della storia; ora, invece, il Paese è stretto in una morsa di gelo che non si vedeva da almeno sedici anni. Il picco di questa ondata artica è previsto tra oggi e domani, con valori termici da brivido soprattutto sui rilievi. Se sulle Alpi si attendono punte estreme di -25°C (come a Timau), anche le città di pianura non sono risparmiate: Firenze e Cosenza scendono sotto lo zero, mentre l’Appennino centrale tocca i -15°C. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gelo “rarissimo” sull’Italia: punte di -25° e neve in 5 regioni (poi arriva la tempesta Goretti)

Leggi anche: Gelo e neve sull’Italia: allerta in diverse regioni, temperature record da nord a sud

Leggi anche: Gelo sull’Italia: neve a Siena e in Puglia, scuole chiuse in diverse regioni. Nevicate anche in Emilia Romagna e nelle Marche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

1991: Un assaggio di "Innuendo"! Arriva il rarissimo promo-sampler "Hints of Innuendo" Nelle prime settimane del gennaio 1991, mentre l'attesa per il quattordicesimo album in studio dei Queen raggiungeva livelli febbrili, la EMI decise di stuzzicare i m - facebook.com facebook