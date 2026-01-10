Gelo e neve sull’Italia | allerta in diverse regioni temperature record da nord a sud
In Italia, il weekend si presenta caratterizzato da temperature molto basse e nevicate che coinvolgono diverse regioni, grazie all’arrivo di aria fredda proveniente dall’Europa. Le condizioni meteorologiche estreme, con neve a bassa quota e venti intensi, stanno influenzando il territorio da nord a sud. È importante prestare attenzione alle allerte in corso e alle eventuali restrizioni legate alle condizioni climatiche.
In Italia è stato e sarà un weekend di freddo e neve: l’aria gelida in discesa dall’Europa e fenomeni meteorologici estremi stanno caratterizzando diverse aree del paese con neve a bassa quota e vento fortissimo. Per oggi, sabato 10 gennaio, la Protezione Civile aveva diramato una allerta gialla in cinque regioni – Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria – a rischio temporali e idrogeologico. Negli scorsi giorni si erano toccate temperature record: -23,1 °C giovedì sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e -9,3 a Montepiano nel Pratese. Basse temperature che hanno colpito anche il centro-sud, compresa la Sicilia dove si sono imbiancate le cime più alte delle Madonie nel Messinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
