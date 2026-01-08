Gelo sull'Italia | neve a Siena e in Puglia scuole chiuse in diverse regioni Nevicate anche in Emilia Romagna e nelle Marche
Le recenti condizioni meteorologiche hanno portato nevicate su diverse zone d’Italia, tra cui Siena e la Puglia, con conseguente chiusura delle scuole in varie regioni. Anche Emilia Romagna e Marche hanno registrato precipitazioni nevose, segnalando un’ondata di freddo che interessa ampie aree del Paese. La situazione rimane monitorata dalle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e la regolare ripresa delle attività scolastiche.
