Fullkrug promosso | presenza e sacrificio per gli altri così il tedesco si prende il Milan

Da pianetamilan.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Niclas Fullkrug si distingue nella sfida Fiorentina-Milan grazie alla sua presenza e al sacrificio in campo. L’attaccante tedesco dimostra capacità di supporto e dedizione, contribuendo al gioco collettivo e creando opportunità per i compagni. La sua prestazione evidenzia un impegno costante, fondamentale per il rendimento della squadra e per le dinamiche offensive del Milan.

Una delle note più liete che lascia Fiorentina-Milan è la prestazione di Niclas Fullkrug. Spalle alla porta l'attaccante tedesco può essere letale per i compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fullkrug promosso presenza e sacrificio per gli altri cos236 il tedesco si prende il milan

© Pianetamilan.it - Fullkrug promosso: presenza e sacrificio per gli altri, così il tedesco si prende il Milan

Leggi anche: Milan–Füllkrug, affare chiuso: il centravanti tedesco è in Italia

Leggi anche: Milan, fatta per Fullkrug: il tedesco ha firmato il contratto, ecco che numero indosserà

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.