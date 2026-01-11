Fullkrug promosso | presenza e sacrificio per gli altri così il tedesco si prende il Milan

Niclas Fullkrug si distingue nella sfida Fiorentina-Milan grazie alla sua presenza e al sacrificio in campo. L’attaccante tedesco dimostra capacità di supporto e dedizione, contribuendo al gioco collettivo e creando opportunità per i compagni. La sua prestazione evidenzia un impegno costante, fondamentale per il rendimento della squadra e per le dinamiche offensive del Milan.

Una delle note più liete che lascia Fiorentina-Milan è la prestazione di Niclas Fullkrug. Spalle alla porta l'attaccante tedesco può essere letale per i compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fullkrug promosso: presenza e sacrificio per gli altri, così il tedesco si prende il Milan Leggi anche: Milan–Füllkrug, affare chiuso: il centravanti tedesco è in Italia Leggi anche: Milan, fatta per Fullkrug: il tedesco ha firmato il contratto, ecco che numero indosserà Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le Pagelle : Luci e Ombre a San Siro Il quotidiano rosa ha analizzato la prestazione dei singoli dopo l'1-1 contro i rossoblù. Ecco il dettaglio dei voti: I Migliori (6.5) : * Pavlovic: Solidità difensiva. Bartesaghi: Promosso sulla fascia. Leao: Sempre il più pe - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.