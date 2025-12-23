Milan fatta per Fullkrug | il tedesco ha firmato il contratto ecco che numero indosserà

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco proveniente dal West Ham. Dopo aver firmato il contratto, l’atleta si prepara a indossare la maglia rossonera. Questa operazione rafforza l’attacco della squadra, offrendo nuove possibilità tattiche e un profilo di esperienza internazionale. Füllkrug si inserisce nel progetto del club, che punta a consolidare la propria competitività nel campionato italiano e nelle competizioni europee.

