Milan fatta per Fullkrug | il tedesco ha firmato il contratto ecco che numero indosserà
Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco proveniente dal West Ham. Dopo aver firmato il contratto, l’atleta si prepara a indossare la maglia rossonera. Questa operazione rafforza l’attacco della squadra, offrendo nuove possibilità tattiche e un profilo di esperienza internazionale. Füllkrug si inserisce nel progetto del club, che punta a consolidare la propria competitività nel campionato italiano e nelle competizioni europee.
Dopo essere sbarcato nel Belpaese, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, oramai ex West Ham, sarà un nuovo calciatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ex Milan, Paquetá: “Tutti sanno che era fatta con il Manchester City. Ecco quando avrei firmato”
Leggi anche: Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri
Milan, ecco Füllkrug: preso il bomber tedesco, oggi le visite. Le cifre dell'affare; Milan, Fullkrug sul mercato? Chi è l'attaccante che piace ai rossoneri; Fullkrug, c'è l'offerta del Milan al West Ham; Chi è Niclas Fullkrug, l’attaccante che il Milan sta cercando di comprare prima di Natale.
Fullkrug al Milan, è fatta: Allegri ha la punta da subito grazie alla Figc - L'attaccante tedesco a breve inizierà la sua avventura con il Milan dove approda con la formula del prestito gratuito dal West Ham con diritto di riscatt ... tuttosport.com
MN - Mazzotta: "Fullkrug, come caratteristiche il Milan ha fatto una buona scelta" - Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e ... milannews.it
Mazzotta (MLM Scouting): "Fullkrug inaspettato al Milan: è un'occasione. In Germania ci sono tanti dubbi" - Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e ... milannews.it
Gazzetta: fatta per Fullkrug al Milan, oggi le visite mediche. Il punto in attacco su Nkunku e Gimenez, mentre Kostic... #MilanPress - facebook.com facebook
#Fullkrug è arrivato #Milan, fatta per altre due operazioni x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.