Il Milan ha concluso l’acquisto di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco proveniente dalla Bundesliga. Dopo un rapido accordo, il giocatore è arrivato in Italia nella serata di lunedì e si prepara a ufficializzare il suo trasferimento. Si tratta di un rinforzo importante per il reparto offensivo rossonero, con l’obiettivo di rafforzare il team nella seconda parte della stagione.

Il Milan ha accelerato e chiuso. L’attacco rossonero si arricchisce di un riferimento vero, fisico e affidabile: Niclas Füllkrug è sbarcato in Italia nella tarda serata di lunedì e diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan nelle prossime ore. L’operazione nasce dalla consapevolezza interna delle difficoltà offensive emerse nella prima parte di stagione. Massimiliano Allegri ha chiesto un profilo capace di dare peso all’area, tenere palla e offrire una soluzione diversa rispetto a quanto visto finora. Il direttore sportivo Igli Tare si è mosso in anticipo, evitando aste e chiudendo il dossier prima delle festività. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan–Füllkrug, affare chiuso: il centravanti tedesco è in Italia

Leggi anche: Milan, Fullkrug è la scelta per l’attacco: strategia e tempi dell’affare

Leggi anche: Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non solo Fullkrug: il Milan ha chiuso un altro colpo - Oltre a Fullkrug, il Milan è pronto a chiudere anche un altro affare: in arrivo un giovanissimo centravanti per il futuro ... milanlive.it