Forlì senza paura nel difficile derby Strappato al Ravenna un prezioso punto
Nel derby tra Ravenna e Forlì, le due squadre si sono affrontate con determinazione, terminando in pareggio 0-0. La partita ha visto una prestazione equilibrata da entrambe le parti, con occasioni che non sono bastate a sbloccare il risultato. Il punto conquistato rappresenta un risultato importante per il Forlì, che ha dimostrato presenza e solidità in una sfida difficile.
Ravenna 0 Forlì 0 RAVENNA (5-3-1-1): Anacoura; Corsinelli (21’ st Da Pozzo), Donati (21’ st Scaringi), Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang (35’ st Spini), Rossetti, Di Marco (35’ st Falbo); Viola; Luciani (28’ st Italeng). A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Karim. All. Marchionni. FORLI (4-3-3): Veliaj; Manetti (21’ st Mandrelli), Saporetti, Elia, Cavallini (46’ st Palomba); Menarini, Franzolini (42’ st Giovannini), De Risio; Macrì, Petrelli, Coveri (1’ st Farinelli). A disp.: Calvani, Martelli, Ripani, Selvini, Greco, Spinelli, Berti, Scorza, Graziani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
