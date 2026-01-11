Forlì senza paura nel difficile derby Strappato al Ravenna un prezioso punto

Nel derby tra Ravenna e Forlì, le due squadre si sono affrontate con determinazione, terminando in pareggio 0-0. La partita ha visto una prestazione equilibrata da entrambe le parti, con occasioni che non sono bastate a sbloccare il risultato. Il punto conquistato rappresenta un risultato importante per il Forlì, che ha dimostrato presenza e solidità in una sfida difficile.

Cronaca. Forlì, paura in via Piave la notte di Capodanno: tre residenti salvati dal fumo, due alloggi inagibili - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.