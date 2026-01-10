Il Forlì imbriglia il Ravenna nel derby e strappa un bel punto allo stadio Benelli

Il derby numero 102 tra Ravenna e Forlì si conclude con uno 0-0 allo stadio Benelli. La squadra ospite, grazie a una prestazione collettiva attenta, riesce a contenere la vicecapolista e ottenere un punto importante in chiave salvezza. La partita si è disputata con equilibrio e senza grandi emozioni, evidenziando la solidità difensiva del Forlì e la determinazione di entrambe le compagini.

