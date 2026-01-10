Il Forlì imbriglia il Ravenna nel derby e strappa un bel punto allo stadio Benelli
Il derby numero 102 tra Ravenna e Forlì si conclude con uno 0-0 allo stadio Benelli. La squadra ospite, grazie a una prestazione collettiva attenta, riesce a contenere la vicecapolista e ottenere un punto importante in chiave salvezza. La partita si è disputata con equilibrio e senza grandi emozioni, evidenziando la solidità difensiva del Forlì e la determinazione di entrambe le compagini.
Il derby numero 102 della "Ravegnana" termina 0 a 0 tra Ravenna e Forlì; galletti che grazie ad un'ottima prestazione corale riescono ad imbrigliare la vicecapolista bizantina e strappano così un punto pesante in chiave salvezza. La cronaca Mister Miramari deve rinunciare dal primo minuto a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Al Benelli il match tra Ravenna e Gubbio: le ordinanze e le modifiche alla viabilità in zona stadio
Leggi anche: Stadio Benelli, Ravenna al Centro: "Oltre un milione di euro per una struttura obsoleta è un errore"
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.