Forbidden Fruit anticipazioni 12 gennaio | Asuman si scusa con Zeynep Ender si concentra su Erim

Nella puntata del 12 gennaio di Forbidden Fruit, Asuman si scusa con Zeynep mentre Ender si dedica a Erim. La serie turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, continua a raccontare le vicende dei suoi personaggi, offrendo nuovi sviluppi e approfondimenti sulla loro vita quotidiana. Ecco le anticipazioni sulla prossima puntata, per conoscere le evoluzioni della trama e i momenti salienti della serie.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuova settimana su Canale 5 per la dizi turca Forbidden Fruit. La serie, in onda dal lunedì al sabato, torna alle 14.10: nel prossimo episodio vedremo Ender pronta a riaccogliere Erim a casa, mentre Asuman si scuserà con Zeynep per le tante bugie dette alla figlia. Ecco dunque più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di domani. Dov'eravamo rimasti A una festa a casa di Elif, Zeynep ha conosciuto Hazal: sentendo che era rimasta senza lavoro, la ragazza le ha offerto un lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

