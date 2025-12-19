Forbidden Fruit anticipazioni 20 dicembre | Caner in ansia per Ender Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, domani su Canale 5 alle 14.10. La soap turca torna con le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep, che ha appena mollato il futuro sposo all'altare. Nell' episodio di sabato 20 dicembre, dopo aver detto la verità su suo padre a Yildiz, Asuman proverà a farlo anche con l'altra figlia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Zeynep ha mandato all'aria il matrimonio con Dundar il giorno delle nozze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 20 dicembre: Caner in ansia per Ender, Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep Leggi anche: Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 novembre 2025: Zeynep chiude con Yildiz, Caner in rotta con Ender Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 2 dicembre: Caner dà scandalo mentre Dundar annuncia il fidanzamento con Zeynep Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Forbidden Fruit 2, anticipazioni 20 dicembre: Zeynep e Alihan cercano casa; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 15 al 20 dicembre; Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 20 dicembre. Forbidden Fruit, anticipazioni 20 dicembre: Caner in ansia per Ender, Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 20 dicembre 2025: Ender nel mirino, Zeynep e Asuman rischiano grosso! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 20 dicembre 2025 su Canale 5: Ender è finita nel mirino di Tulin. msn.com

Forbidden Fruit anticipazioni 20 dicembre: Ender sempre più gelosa - Forbidden Fruit, anticipazioni puntata sabato 20 dicembre su Canale 5: Zeynep e Alihan cercano casa, Yildiz affronta Mustafa e Ender è sempre più gelosa. daninseries.it

«Non voglio più vederti. » Domani alle 14. 10 torna Forbidden Fruit su Canale 5. Nell’episodio in arrivo, Mustafa si presenta a Istanbul con un unico scopo: ottenere denaro. Yildiz, però, non si lascia ingannare neanche per un attimo e capisce subito che l’uom - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.