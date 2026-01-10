Forbidden fruit anticipazioni dal 10 al 16 gennaio 2026 | Zeynep perdona Asuman Halit allontana Yildiz

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 10 al 16 gennaio 2026: Zeynep decide di perdonare Asuman, mentre Halit si allontana da Yildiz. Asuman è tormentata dal rimorso e si troverà a dover affrontare una scelta importante. La settimana porterà sviluppi significativi nei rapporti tra i personaggi, contribuendo a delineare il proseguimento della trama.

Il rimorso sembra non dare pace ad Asuman, che prenderà una decisione clamorosa nelle prossime puntate Forbidden fruit in onda dal 10 al 16 gennaio su Canale 5. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Forbidden fruit, trame settimanali al 16 gennaio. Asuman è assalita dal rimorso e si presenta a casa di Zeynep e Alihan per far pace con la figlia. Lei la perdona per tutte le bugie che le ha raccontato, ma le dice anche che – per ricostruire il loro rapporto – avrà bisogno di tempo. Il giorno seguente Erim viene informato che lascerà presto l’ospedale. La notizia delle sue imminenti dimissioni fa felice Ender, che ne approfitta per parlare apertamente con Kaya e dirgli che ha bisogno di riflettere sulla loro relazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

