Venerdì prossimo si terrà il processo di riesame per gli arrestati con l’accusa di finanziamento ad Hamas. La data del riesame dei sequestri, tra cui la Cupola d’oro in via Venini, non è ancora stata fissata. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso, che coinvolge diverse persone e elementi legati all’indagine.

Sarà venerdì prossimo il riesame per gli arrestati con l’accusa di finanziamento ad Hamas. Non ancora fissata, invece la data per il riesame dei sequestri, tra cui quello della Cupola d’oro in via Venini, coinvolta nell’operazione che ha portato all’arresto di nove persone. Sull’edificio in via Venini - fra viale Monza e la stazione Centrale - un’insegna in lingua araba e italiana segnala la presenza della " Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese ". Fra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Genova figura anche, con l’accusa di concorso esterno con Hamas, Khalid Abu Deiah. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi ad Hamas. La parola al Riesame

Leggi anche: Fondi ad Hamas: pronti i ricorsi al Riesame

Leggi anche: Fondi ad Hamas, depositati i ricorsi al Riesame

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondi ad Hamas. La parola al Riesame; Fondi ad Hamas: Hannoun tenta la carta del Riesame; Fondi ad Hamas, depositati i ricorsi al Riesame; Fondi ad Hamas, verso il Riesame gli arrestati dell’inchiesta di Genova.

Fondi ad Hamas. La parola al Riesame - Sarà venerdì prossimo il riesame per gli arrestati con l’accusa di finanziamento ad Hamas. ilgiorno.it