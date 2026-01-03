L'associazione La Solidarietà di Fisciano organizza un incontro il 10 gennaio 2026 alle ore 11, presso la sede di piazza La Solidarietà a Lancusi, per discutere dell'importanza della donazione di sangue. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sui benefici e sulla necessità di contribuire a questa pratica fondamentale per il sistema sanitario e per chi necessita di trasfusioni.

“La Solidarietà” di Fisciano annuncia l'incontro dal titolo “L’importanza di donare il sangue” che si terrà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 11, presso la sede dell'associazione di volontariato, in piazza La Solidarietà nella frazione di Lancusi. Prima degli interventi degli esperti ci saranno i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - “L’importanza di donare il sangue”: dibattito presso La Solidarietà di Fisciano

Leggi anche: ‘L’importanza di donare il sangue’: il dibattito presso ‘La Solidarietà’ di Fisciano

Leggi anche: Violenza di genere, dibattito presso ‘La Solidarietà’ di Fisciano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“L’importanza di donare il sangue”: dibattito presso La Solidarietà di Fisciano - Al dibattito incentrato sull'importanza delle donazioni di sangue interverranno: il dottore Giuseppe Pipolo, primario del Reparto trasfusionale dell'ospedale di Battipaglia; il dottore Massimo Mirra, ... salernotoday.it

Donare il sangue assiduamente fa bene alla salute - up periodico del donatore, il cui sangue viene analizzato prima di poter essere inserito tra quelli da utilizzare. gazzetta.it

Donare il sangue: perché le donne italiane lo fanno meno delle altre europee? - Il principale motivo della scarsa abitudine delle italiane a donare il sangue è legato alle responsabilità familiari e agli impegni. iodonna.it

Sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione del sangue e promuovere una cultura della solidarietà concreta, è questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “L’importanza di donare il sangue” - facebook.com facebook