‘L’importanza di donare il sangue’ | il dibattito presso ‘La Solidarietà’ di Fisciano

L’associazione “La Solidarietà” di Fisciano organizza un incontro dedicato al tema “L’importanza di donare il sangue”. L’appuntamento si terrà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la sede in piazza La Solidarietà a Lancusi. L’evento intende sensibilizzare sulla donazione di sangue, un gesto fondamentale per il sistema sanitario e per chi ha bisogno di trasfusioni. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

L'Associazione di Volontariato "La Solidarietà" di Fisciano è lieta di annunciare l'incontro dal titolo "L'importanza di donare il sangue" che si terrà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso la sede de "La Solidarietà", in piazza La Solidarietà alla frazione Lancusi di Fisciano. Prima degli interventi degli esperti ci saranno i saluti di: Roberta Nastro Presidente Leo Club Salerno; Sossio Sessa de "La Solidarietà" e del dott. Gaetano Fasolino del V.O.O.S. (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno). Al dibattito incentrato sull'importanza delle donazioni di sangue interverranno: il dott.

