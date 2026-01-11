Fiorentina-Milan Sky annuncia | Rabiot a rischio provato Ricci al suo posto Estupinan sarà titolare

Durante Sky Saturday Night, Peppe Di Stefano ha condiviso alcune novità sulla formazione di Milan-Fiorentina. Rabiot potrebbe essere assente, con Ricci pronto a sostituirlo. Estupinan sarà invece titolare. Questi aggiornamenti offrono un’anteprima sulle scelte delle squadre in vista della partita di campionato.

Durante 'Sky Saturday Night' Peppe Di Stefano ha svelato importanti novità di formazione in vista di Milan-Fiorentina. Adrien Rabiot sarebbe a rischio per un problema fisico. Al suo posto è pronto Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

