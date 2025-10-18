Milan non si registrano novità positive per Estupinan | contro la Fiorentina non ci sarà

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pervis Estupinan non si è allenato in gruppo neanche ieri e con tutta probabilità salterà Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan non si registrano novit224 positive per estupinan contro la fiorentina non ci sar224

© Pianetamilan.it - Milan, non si registrano novità positive per Estupinan: contro la Fiorentina non ci sarà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Milan Registrano Novit224 Positive