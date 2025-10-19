Milan-Fiorentina Allegri punta su Samuele Ricci | è lui l’erede di Rabiot a centrocampo
Il momento è arrivato. Massimiliano Allegri è pronto a lanciare Samuele Ricci dal primo minuto in Milan-Fiorentina, una delle sfide più attese della settima giornata di Serie A. L’infortunio di Adrien Rabiot, unito all’assenza di Christian Pulisic, costringe il tecnico rossonero a ridisegnare il centrocampo, affidandosi alla qualità e alla freschezza del giovane ex Torino. Dopo settimane di attesa, per Ricci è la grande occasione di mettersi in mostra e conquistare spazio in una squadra che, tra alti e bassi, sta cercando la propria identità. Il Milan aveva ritrovato equilibrio dopo l’inizio difficile con la Cremonese, ma la sosta per le Nazionali ha lasciato strascichi pesanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Approfondisci con queste news
Milan, sosta maledetta: Loftus-Cheek ha un affaticamento, rischia la Fiorentina ? La sosta non aveva finito con il Milan. L’ultima notizia è che Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento, emerso nell’allenamento della vigilia e da valutare nelle ore che porta - facebook.com Vai su Facebook
Un altro problema fisico per il Milan in una settimana maledetta. Ruben Loftus-Cheek ha un affaticamento muscolare. Verrà testato domani mattina ma il rischio che non cominci Milan-Fiorentina c'è. Soluzione alternativa: Saelemaekers dietro a Leao. Oppure - X Vai su X
Milan-Fiorentina, ennesima tegola per Allegri: è fuori dai convocati - Dopo Pulisic, Rabiot ed Estupinian il nuovo stop ... Da spaziomilan.it
Milan, responsabilità enorme per Leao: può cambiare tutto contro la Fiorentina - Il portoghese è tornato pienamente a disposizione, con un conto in sorpreso, che intende saltare subito contro la Viola: Pioli è avvisato. Riporta spaziomilan.it
Milan-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Fiorentina è il posticipo della 7ª giornata di Serie A: la partita si disputa stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 ... Lo riporta fanpage.it