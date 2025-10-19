Milan-Fiorentina Allegri punta su Samuele Ricci | è lui l’erede di Rabiot a centrocampo

Il momento è arrivato. Massimiliano Allegri è pronto a lanciare Samuele Ricci dal primo minuto in Milan-Fiorentina, una delle sfide più attese della settima giornata di Serie A. L’infortunio di Adrien Rabiot, unito all’assenza di Christian Pulisic, costringe il tecnico rossonero a ridisegnare il centrocampo, affidandosi alla qualità e alla freschezza del giovane ex Torino. Dopo settimane di attesa, per Ricci è la grande occasione di mettersi in mostra e conquistare spazio in una squadra che, tra alti e bassi, sta cercando la propria identità. Il Milan aveva ritrovato equilibrio dopo l’inizio difficile con la Cremonese, ma la sosta per le Nazionali ha lasciato strascichi pesanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

