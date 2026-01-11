Fiorentina–Milan 1-1 Nkunku evita il ko nel finale

Nel match tra Fiorentina e Milan terminato 1-1, Nkunku ha trovato il pareggio nel finale, evitando la sconfitta per i rossoneri. La partita, disputata al Franchi, ha visto i padroni di casa dominare per buona parte, ma il Milan ha saputo resistere e conquistare un punto importante. Un risultato che, pur non soddisfacendo pienamente, può rappresentare una base per le prossime uscite.

Il Milan esce dal Franchi con un punto strappato più che conquistato. Il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina arriva nel finale, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso i viola, e lascia una sensazione ambigua: utile per il morale, insufficiente per la classifica. Il gol di Christopher Nkunku in pieno recupero evita una sconfitta che avrebbe pesato, ma non cancella i limiti mostrati da un Milan discontinuo, capace di colpire solo a sprazzi. Fiorentina più pronta, Milan a corrente alternata. L'impatto sulla gara è della squadra di Paolo Vanoli. La Fiorentina entra in campo con aggressività, lavora bene sulle corsie e costringe i rossoneri a una gestione sporca del pallone.

