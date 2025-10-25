L’Atalanta si salva nel finale | Brescianini risponde a Vardy ed evita il primo ko con la Cremonese finisce 1-1

Bergamonews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Atalanta si salva nel finale e strappa il pareggio sul campo della Cremonese. Si tratta della quarta ‘X’ consecutiva in campionato nonché la quinta annoverando nel conteggio anche la Champions League. Le emozioni forti, allo ‘Zini’, sono tutte condensate in un finale da brividi: la Dea, dopo aver creato diverse occasioni si fa gelare da Vardy (al primo gol in Italia) a dodici minuti dal traguardo, ma il vantaggio grigiorosso dura appena sei minuti, ovvero quelli che trascorrono tra la rete del bomber inglese e il pareggio griffato da Bresciaini, appena entrato, che evita la prima sconfitta in campionato a Juric. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217atalanta si salva nel finale brescianini risponde a vardy ed evita il primo ko con la cremonese finisce 1 1

© Bergamonews.it - L’Atalanta si salva nel finale: Brescianini risponde a Vardy ed evita il primo ko, con la Cremonese finisce 1-1

Approfondisci con queste news

l8217atalanta salva finale brescianiniCremonese-Atalanta risultato 1-1: gol di Brescianini dopo Vardy - Dopo essersi visto annullare una rete per fuorigioco, Jamie Vardy ha firmato la sua prima rete in serie A. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: L8217atalanta Salva Finale Brescianini