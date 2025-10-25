L’Atalanta si salva nel finale | Brescianini risponde a Vardy ed evita il primo ko con la Cremonese finisce 1-1

L’ Atalanta si salva nel finale e strappa il pareggio sul campo della Cremonese. Si tratta della quarta ‘X’ consecutiva in campionato nonché la quinta annoverando nel conteggio anche la Champions League. Le emozioni forti, allo ‘Zini’, sono tutte condensate in un finale da brividi: la Dea, dopo aver creato diverse occasioni si fa gelare da Vardy (al primo gol in Italia) a dodici minuti dal traguardo, ma il vantaggio grigiorosso dura appena sei minuti, ovvero quelli che trascorrono tra la rete del bomber inglese e il pareggio griffato da Bresciaini, appena entrato, che evita la prima sconfitta in campionato a Juric. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

