Milan-Pisa palpitante Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri | finisce 2-2 a San Siro

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan pareggia 2-2 con il Pisa a San Siro. Match rocambolesco. Leao segna nel primo tempo, poi pareggia Cuadrado. Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

milan pisa palpitante athekameMilan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Si legge su fanpage.it

milan pisa palpitante athekameCALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Pisa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:48 - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

milan pisa palpitante athekameMilan-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: ... Lo riporta sport.sky.it

