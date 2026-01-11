Fiorentina-Milan 1-1 a Comusso risponde Nkunku

Il match tra Fiorentina e Milan si conclude con un pareggio 1-1. Al Franchi, le due squadre hanno dato vita a una gara equilibrata, caratterizzata da numerose occasioni e momenti di intensità. La partita ha visto rispondersi nel punteggio, con Comusso e Nkunku protagonisti delle rispettive reti, confermando l’equilibrio tra le due formazioni.

Roma, 11 gen. (askanews) – Finisce in parità il confronto tra Fiorentina e Milan. Al Franchi termina 1-1 una gara intensa, ricca di episodi e occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo la Fiorentina parte con maggiore aggressività, creando pericoli sulle corsie esterne, ma è il Milan ad avere le occasioni più nitide: Pulisic spreca tre volte a tu per tu con De Gea, ben servito da un ispirato Füllkrug. Al 47? l'arbitro Massa espelle il tecnico viola Vanoli per proteste. Nella ripresa la Fiorentina torna a spingere e al 66? passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, Comuzzo svetta di testa indisturbato e trova l'1-0 con l'aiuto del palo.

