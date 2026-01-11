Fiorentina-Milan 1-1 | Nkunku risponde a Comuzzo

Nel match tra Fiorentina e Milan, terminato 1-1, Nkunku ha pareggiato il gol di Comuzzo. La gara, giocata al Franchi, ha visto entrambe le squadre affrontarsi con intensità, confermando le difficoltà del Milan nel superare le difese avversarie, mentre la Fiorentina prosegue la sua serie positiva. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due formazioni in un momento di stagioni in evoluzione.

Firenze, 11 gennaio 2026 – A pochi giorni dal pareggio casalingo in extremis contro il Genoa, il Milan viene nuovamente fermato sul pari al termine di una gara di rara intensità: al Franchi di Firenze finisce 1-1 tra i rossoneri, che confermano ancora una volta le loro difficoltà nell’aprire la scatola difensiva delle squadre sulla parte destra della classifica, e la Fiorentina, la quale raccoglie il terzo risultato utile di fila. Un pari che per certi versi sta comunque più stretto ai rossoneri, che nel primo tempo, pur commettendo qualche errore di troppo in fase di impostazione, hanno creato e non sfruttato quattro palle gol clamorose sull’asse Fullkrug-Pulisic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

